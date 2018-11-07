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Россияне раскрыли размер своих трат на бензин
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Россияне раскрыли размер своих трат на бензин 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Тридцать пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что в месяц тратят на бензин от трех до пяти тысяч рублей.
У респондентов спросили: «Сколько вы тратите на бензин в месяц?». 27 процентов опрошенных ежемесячно заправляются на пять-десять тысяч рублей.
Двадцать процентов респондентов тратят на бензин от 1500 до трех тысяч рублей в месяц, а расходы на бензин 11 процентов опрошенных превышают десять тысяч рублей.
Семи процентам респондентов удается тратить на топливо менее 1500 рублей в месяц.
Всего в опросе приняли участие 1885 человек.
По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали падать. По данным РБК, правительство также договорилось с нефтяниками о сдерживании цен с 1 июня, и эта договоренность до сих пор действует.
В сентябре литр АИ-95 в среднем по стране стоил 44,59 рубля.
Премьер-министр Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, если не удастся договориться о сдерживании внутренних цен на сложившемся уровне.
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