Россияне раскрыли размер своих трат на бензин

Тридцать пять процентов россиян, принявших участие в опросе аналитической службы Рамблера, заявили, что в месяц тратят на бензин от трех до пяти тысяч рублей.

У респондентов спросили: «Сколько вы тратите на бензин в месяц?». 27 процентов опрошенных ежемесячно заправляются на пять-десять тысяч рублей.

Двадцать процентов респондентов тратят на бензин от 1500 до трех тысяч рублей в месяц, а расходы на бензин 11 процентов опрошенных превышают десять тысяч рублей.

Семи процентам респондентов удается тратить на топливо менее 1500 рублей в месяц.

Всего в опросе приняли участие 1885 человек.

По данным Росстата, за январь — май 2018 года цены на бензин выросли на 7,3 процента. Для решения проблемы кабмин 1 июня снизил акцизы на дизель и бензин. После 4 июня цены начали падать. По данным РБК, правительство также договорилось с нефтяниками о сдерживании цен с 1 июня, и эта договоренность до сих пор действует.

В сентябре литр АИ-95 в среднем по стране стоил 44,59 рубля.