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Ferrari продемонстрировал в Италии два суперкара
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Ferrari продемонстрировали на трассе в Италии два суперкара SP1 и SP2 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Компания Ferrari участвовала на грандиозном шоу, которое прошло в эти выходные на трассе в Монце в Италии.
Два новых спорткара были запечатлены в Monza, им пришлось прежде чем достигнуть места разделить двухъярусную кровать и заправляться ночью.
car.ru
Это была прекрасная возможность продемонстрировать свои последние творения SP1 и SP2. Два суперкара, которые являются частью одной серии получили теплый приём от зрителей, которые присутствовали на шоу. После хорошего впечатления их вывезли за кулису.
Всего за четыре дня в Ferrari Mondiali собрало около 50 тысяч человек, из которых 30 потом отправились на трассу, в том числе и генеральный директор компании Луи Камильери и другие чиновники.
На трассе была практически вся дорожная линейка Ferrari, а также 40 легендарных аттракционов, имена которых связаны с историей Монцы.
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