Ferrari продемонстрировал в Италии два суперкара

Ferrari продемонстрировали на трассе в Италии два суперкара SP1 и SP2

Компания Ferrari участвовала на грандиозном шоу, которое прошло в эти выходные на трассе в Монце в Италии.

Два новых спорткара были запечатлены в Monza, им пришлось прежде чем достигнуть места разделить двухъярусную кровать и заправляться ночью.

car.ru

Это была прекрасная возможность продемонстрировать свои последние творения SP1 и SP2. Два суперкара, которые являются частью одной серии получили теплый приём от зрителей, которые присутствовали на шоу. После хорошего впечатления их вывезли за кулису.

Всего за четыре дня в Ferrari Mondiali собрало около 50 тысяч человек, из которых 30 потом отправились на трассу, в том числе и генеральный директор компании Луи Камильери и другие чиновники.

На трассе была практически вся дорожная линейка Ferrari, а также 40 легендарных аттракционов, имена которых связаны с историей Монцы.