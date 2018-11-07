Российский ё-Мобиль воскресили в Белоруссии

Белорусы заканчивают работы по созданию собственного электромобиля. СМИ нашли у него кое-что общее с российским ё-Мобилем.

Представители белорусской Национальной академии наук (НАН) объявили о том, что близки к завершению проекта по созданию автомобиля с электрической силовой установкой. В настоящее время на финальной стадии находится разработка суперконденсатора в качестве накопителя энергии.

СМИ выяснили, что НАН работает в партнерстве с компанией "Кейджи Импэкс", которая в свою очередь принадлежит Андрею Гинзбургу . Тому самому, который также владел фирмой, планирующей наладить серийный выпуск ё-Мобилей в России. По информации "За рулем", после закрытия проекта ё-Мобиля Гинзбургу удалось сохранить часть разработок и патентов, включая наработки на суперконденсаторы.

В скором времени НАН должен представить результат своей работы. Известно, что белорусский электромобиль будет выпущен в нескольких вариантах: первый — для города, второй — для села.

Как сообщал "Авторамблер", по задумке ё-Мобиль должен был представлять собой последовательный гибрид с электрической полноприводной трансмиссией, которая имела бы комбинированное питание — от генератора, приводимого газо-бензиновым ДВС, и емкостного накопителя энергии. Однако проект оказался провальным и был закрыт в 2014 году.

Летом этого года несколько экземпляров ё-Мобилей были выставлены на продажу в Минске. Это были прототипы, собранные в период с 2010 по 2014 год, за которые автор объявления просил 5 млн рублей.