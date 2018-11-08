В РФ нашли способ поднять цены на бензин

«Ъ»: в России начали сокращать или отменять корпоративные скидки по топливным картам

Таким образом, утверждает издание, крупные компании нашли способ скрыто повышать розничные цены на бензин и дизельное топливо на своих заправках в условиях согласованной с правительством заморозки цен.

Как пишет "Коммерсантъ", первой компанией, которая ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам, стала "Газпром нефть". По данным источников газеты, "Газпромнефть корпоративные продажи" "осуществила поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в пользу развития сервисных предложений", а "текущие условия для корпоративных клиентов зависят от объемов потребления и географических особенностей региона".

Сообщается также, что "Роснефть" уже отменила скидки для корпоративных клиентов. На заправках "Лукойла" скидки остаются, однако условия для клиентов по картам стали хуже, отмечает "Коммерсантъ".

В аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Козака изданию сообщили, что правительство не обладает информацией о клиентских программах сетей. Крупные нефтяные компании официально не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Рост цен на бензин

Весной этого года бензин в России начал стремительно дорожать на фоне роста цен на нефть и слабого рубля. Правительство приняло решение отменить повышение с 1 июля акцизов на бензин и дизельное топливо, а существующая ставка была снижена — на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно.