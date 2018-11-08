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Auchan выпустил минивэн Auchan Cosmos
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Auchan выпустил минивэн Auchan Cosmos 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Auchan — популярная ТНК сама по себе является сетью супермаркетов, но имеет несколько дочерних компаний и отделов, которые занимаются производством автомобилей.
Среди них выделяется Auchan Auto, которая совсем недавно стала отдельной единицей и более автономной, чем раньше. Самым первым автомобилем, который был выпущен этой компанией, стал кроссовер Changan Cos1. В серийное производство был введен совсем недавно, в апреле 2018.
Вторым выпущенным автомобилем стал минивэн под названием «Auchan Cosmos». По внешнему виду отличается от своих «собратьев» других автомобильных производителей: начиная от внешнего вида и заканчивая представленными характеристиками.
Имеет особый дизайнерский стиль — выполнен в теплых тонах, имеет спокойный внешний вид, много плавных эскизов, рисунков без каких-то косых линий. Создатели сделали это, чтобы придать более эстетичный вид своему проекту. Внутри салона сиденья автомобиля имеет стандартную схему: 2-2-3.
Имеется в наличии проход, позволяющий проходить на задние места. По своим параметрам данный минивэн имеет 1,5 литровый бензиновый мотор. Заявленная мощность — 156 лошадиных сил.
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