Auchan выпустил минивэн Auchan Cosmos

Auchan — популярная ТНК сама по себе является сетью супермаркетов, но имеет несколько дочерних компаний и отделов, которые занимаются производством автомобилей.

Среди них выделяется Auchan Auto, которая совсем недавно стала отдельной единицей и более автономной, чем раньше. Самым первым автомобилем, который был выпущен этой компанией, стал кроссовер Changan Cos1. В серийное производство был введен совсем недавно, в апреле 2018.

Вторым выпущенным автомобилем стал минивэн под названием «Auchan Cosmos». По внешнему виду отличается от своих «собратьев» других автомобильных производителей: начиная от внешнего вида и заканчивая представленными характеристиками.

Имеет особый дизайнерский стиль — выполнен в теплых тонах, имеет спокойный внешний вид, много плавных эскизов, рисунков без каких-то косых линий. Создатели сделали это, чтобы придать более эстетичный вид своему проекту. Внутри салона сиденья автомобиля имеет стандартную схему: 2-2-3.

Имеется в наличии проход, позволяющий проходить на задние места. По своим параметрам данный минивэн имеет 1,5 литровый бензиновый мотор. Заявленная мощность — 156 лошадиных сил.