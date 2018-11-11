Микромобильность: автопроизводителям наскучили обычные машины

Не, ну нормально же катались. На машинах, с комфортом. Но нет, теперь автоконцернам приспичило вложиться в микромобильность. Термин обозначает новый городской тренд — интерес к легковесным механическим или электрическим средствам передвижения. Электросамокаты, аренда велосипедов, сегвэи — все это микромобильность.

Список звоночков о том, что дни автотранспорта в традиционном виде могут быть как минимум частично сочтены, длинен. В четверг компания Ford сообщила о покупке американского самокат-шерингового стартапа Spin. Планируют агрессивную экспансию в 100 городах США за полтора года. И вряд ли они на этом остановятся.

На прошлой неделе General Motors заявила о планах продавать электровелосипеды. Первые модели появятся на рынке в 2019 году, а пока корпорация предложила общественности придумать название для своего велобренда. Не отстает и Tesla . Тоже электровелосипеды, благо батарейки клепать уже навострились.

Вслед гурьбой и Daimler Maybach — старье, это такой 2017-й; теперь в моде микромобильность. Поэтому концерн собирается до конца года запустить проект по аренде электросамокатов в некоем «южноевропейском городе», а в 2019 году распространиться по всей Германии.

Это не коллективное помутнение — дело в показателях, которые демонстрируют условно независимые стартапы в сфере микромобильности. Американские сервисы Bird и Lime за первый же год существования обеспечили десять миллионов поездок каждая. И растут они куда быстрее, чем Uber и другие каршеринги.

Понятно, эффект низкой базы, но в головных офисах автоконцернов забеспокоились и забегали. Началась эпидемия микромобильности и в России. В столице уже несколько компаний предлагают аренду электросамокатов, а миллениалы с удовольствием платят по несколько рублей в минуту — чисто, как говорится, по фану. Полноценным транспортом самокат-шеринг пока стал не для многих россиян — мало парковочных станций, не всегда удобно.

Как раз эту проблему может решить еще более новый тренд — беспарковочная аренда велосипедов и самокатов. В США и Китае во многих городах можно найти ближайший велик через приложение, доехать до точки Б и просто оставить его на улице в общедоступном месте.

Рама чипована, запчасти дешевые, полиция не спит, так что велосипеды почти не воруют. В Москве беспарковочная аренда велосипедов или самокатов еще не представлена. Но то ли еще будет, тем более учитывая, что за микромобильность взялись глобальные автогиганты.