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Москвичи пожаловались на первую платную улицу
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Московские водители пожаловались на первую платную улицу 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве появилась камера-ловушка при съезде с Третьего транспортного кольца на улицу Марины Расковой. Как рассказал в Facebook журналист Тимофей Исаев, из-за этой камеры водителям приходят штрафы за движение без остановки перед знаком «Стоп», хотя на самом деле нарушения не было.
Исаев назвал улицу Марины Расковой «фактически первой платной улицей» России, о которой не все знают.
По словам Исаева, он заинтересовался этой камерой после многочисленных жалоб водителей. Журналист решил проехать перед камерой максимально аккуратно — как на экзамене в ГИБДД. Он въехал на съезд, подъехал к стоп-линии, постоял у нее около пяти секунд и только после этого двинулся дальше.
«В течение недели я спокойно жил и уже начал думать, что камера действительно наказывает нарушителей. Но нет! Вчера мне на e-mail упало «письмо счастья», в котором говорилось, что я… нарушил!» — возмутился Исаев.
По его словам, на фото все выглядит действительно так, будто он — нарушитель.
Facebook
Исаев отметил, что запись с видеорегистратора у него не сохранилась. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал ему, что штрафы с этой камеры приходили водителям даже через десять-двадцать дней после нарушения.
Исаев посоветовал водителям хранить записи с видеорегистратора в течение месяца, чтобы иметь возможность доказать свою невиновность.
«Ведь все сделано так, чтобы доказательств невиновности не осталось даже близко, и ты понес свои денежки в бюджет», — отметил он.
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Autonews.ru заявили, что камера, о которой рассказал Исаев, работает без нареканий. По данным ЦОДД, повторная проверка снимков показала, что водитель действительно допустил нарушение. В центре подчеркнули, что водитель обязан именно остановиться перед стоп-линией, а не притормозить.
Исаева такой ответ не устроил. Он утверждает, что действительно остановился. Шкуматов добавил, что неясно, как именно камера понимает, остановился автомобиль или нет.
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