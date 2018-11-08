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Названы пять нарушений ПДД, за которые редко штрафуют
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Названы пять нарушений ПДД, за которые редко штрафуют 

Рамблер 5 часов назад
Фото: ТАСС
«АвтоВзгляд» перечислил правила дорожного движения, за нарушение которых ГИБДД наказывает крайне редко.
Пользование мобильными телефонами за рулем карается штрафом в размере полутора тысяч рублей, но назначается он весьма нечасто — полицейским слишком сложно доказать факт нарушения.
По той же причине автомобилистов редко наказывают за езду на неисправных машинах — с неработающим клаксоном, дворником и так далее.
Нечасто штрафуют и за нарушения правил, предусмотренных специально для передвижения по жилым зонам. Например, за езду быстрее 20 километров в час, хотя Кодекс об административных правонарушениях предусматривает за это наказание в виде штрафа от полутора до трех тысяч в зависимости от региона.
Нередко безнаказанными остаются и те, кто перестраивается, не включив поворотник, в то время как КоАП подразумевает за это 500-рублевый штраф.
Наконец, ту же сумму должны платить водители, которые усадили в свои авто слишком много пассажиров, однако штрафуют их очень редко.
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