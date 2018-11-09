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Cupra обещает показать четыре новинки за два года
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Бренд Cupra обещает показать четыре новинки за два года 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомобильная марка Cupra работает теперь над спортивными авто Ceata, которым раньше занимался SEAT Sport и его руководство охотно поделилось с представителями СМИ своими планами на ближайшие два года.
Так по словам руководства Cupra, основные силы будут брошены на развитие сегментов «С» и «D», а потому работа над модернизацией моделей Ibiza и Aronа затормозились. Зато уже в следующем году Cupra покажет автомобиль под рабочим названием Special Model.
А уже на рубеже нового десятилетия Cupra продемонстрирует сразу три новые модели: Leon, Leon ST и CUV. Пока ничего не известно о компакт-кроссе от этой марки, не исключено что им окажется перекроенный Arona. А новый Leon вполне может оказаться серийной версией прототипа, вышедшего на заключительные испытания несколько дней назад.
Как можно было заметить ранее, подоконная линия прототипа немного похожа на предыдущий «Леон», но все же это новый кузов. Также есть различия в стыковании передней стойки, двери и угла стекла.
Возвращаясь к бренду Cupra, нужно отметить, что уже к концу десятилетия марка покажет не менее семи моделей. В том числе и ограниченную серию «заряженного» хэтча Seat Leon Cupra R.
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