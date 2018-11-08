ГИБДД изменила проект реформы водительского экзамена

Госавтоинспекция по-прежнему настаивает на введении так называемого "единого" экзамена, планируя отказаться от испытаний будущих водителей на "площадке". Однако некоторые аспекты реформы из проекта правил сдачи экзамена все же были исключены.

К примеру, ГИБДД пошла на снижение серьезности требований к оборудованию экзаменационных автомобилей. Они должны быть оснащены видеокамерами и микрофонами для регистрации происходящего, но ведомство предлагало ввести еще и так называемую "синхронизацию записей с возможностью одновременного просмотра сохраненной информации". Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на доработанный проект реформы, от этой идеи в ГИБДД отказались по просьбе представителей автошкол. Если бы это требование было введено, образовательным организациям пришлось бы потратить немало средств на техническое перевооружение.

Не стали в ГИБДД настаивать и на усложнении экзамена для мотоциклистов. Ранее предлагалось ввести в процедуру экзамена упражнение по экстренному торможению со скорости не менее 50 км/ч, однако, далеко не все автошколы располагают полигонами требуемого размера. По подсчетам специалистов, для этого упражнения потребовалась бы прямая длиной не менее 100 метров.

Вероятнее всего, исключат из новых правил и пункт, разрешающий сдавать экзамены на автомобиле не только ГИБДД или автошколы, но и на машине, предоставленной "иными юридическими или физическими лицами".