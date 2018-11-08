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ГИБДД изменила проект реформы водительского экзамена
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ГИБДД изменила проект реформы водительского экзамена 

Автовести 2 часа назад
Фото: Автовести
Госавтоинспекция по-прежнему настаивает на введении так называемого "единого" экзамена, планируя отказаться от испытаний будущих водителей на "площадке". Однако некоторые аспекты реформы из проекта правил сдачи экзамена все же были исключены.
К примеру, ГИБДД пошла на снижение серьезности требований к оборудованию экзаменационных автомобилей. Они должны быть оснащены видеокамерами и микрофонами для регистрации происходящего, но ведомство предлагало ввести еще и так называемую "синхронизацию записей с возможностью одновременного просмотра сохраненной информации". Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на доработанный проект реформы, от этой идеи в ГИБДД отказались по просьбе представителей автошкол. Если бы это требование было введено, образовательным организациям пришлось бы потратить немало средств на техническое перевооружение.
Не стали в ГИБДД настаивать и на усложнении экзамена для мотоциклистов. Ранее предлагалось ввести в процедуру экзамена упражнение по экстренному торможению со скорости не менее 50 км/ч, однако, далеко не все автошколы располагают полигонами требуемого размера. По подсчетам специалистов, для этого упражнения потребовалась бы прямая длиной не менее 100 метров.
Вероятнее всего, исключат из новых правил и пункт, разрешающий сдавать экзамены на автомобиле не только ГИБДД или автошколы, но и на машине, предоставленной "иными юридическими или физическими лицами".
Однако, основная идея реформы водительского экзамена пока остается неизменной. В ГИБДД планируют объединить два нынешних экзамена — "площадку" и "город" — в один, испытывая начинающих водителей в условиях реального трафика. Эта идея по-прежнему вызывает множество вопросов и у автошкол, и у Министерства транспорта. Минтрансу, как и Министерству экономики, еще предстоит дать проекту реформы водительского экзамена свои оценки.
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