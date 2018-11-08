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Volkswagen и Mercedes заменят дизельные моторы
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Volkswagen и Mercedes за свой счет заменят дизельные моторы на старых моделях 

LiveCars.Ru + ещё 2 8 ноября 2018
Фото: LiveCars.Ru
В Европе продолжают избавляться от старых дизельных автомобилей, и одним из таких шагов является запрет на использование старых моторов на тяжелом топливе в ряде немецких городов, включая Кельн и Бонн.
Такие жесткие меры вынуждают производителей идти на уступки автовладельцам, и Volkswagen вместе с концерном Daimler, куда входит и Mercedes-Benz, согласились оплатить замену старых моторов на более новые на своих уже проданных моделях, или провести их модернизацию до современных экологических требований. Речь идет о сумме порядке 3000 евро за автомобиль.
В тоже время их соперник BMW отказывается делать тоже самое, однако баварцы согласны простимулировать своих клиентов примерно на ту же сумму, чтобы заменить автомобили, в том числе по программе trade-in.
Эти решения направлены на то, чтобы убедить клиентов покупать новые и более чистые транспортные средства с более низким уровнем выбросов, чтобы не зависеть от запретов на вождение в определенных городах Германии, которых становится все больше.
К примеру, соответствующий запрет на использование старых дизельных автомобилей в некоторых частях города вступит в силу в Кельне в апреле 2019 года. По мнению министра окружающей среды Германии Урсулы Хейнен-Эссер это решение может привести к сбою в транспортной инфраструктуре города и окажет значительное влияние на жителей и весь Кельн.
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