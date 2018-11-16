Представлен седан Toyota Corolla нового поколения

Компания Toyota представила седан Corolla нового поколения для американского рынка. Новинка переехала на платформу TNGA, получила новую внешность, двухлитровый двигатель семейства Dynamic Force и вариатор Dynamic-Shift CVT со «стартовой передачей».

По сравнению с седаном предыдущего поколения новая Corolla стала шире. Изменилась длина свесов: передний сделали короче, а задний, наоборот, немного растянули. Незначительно уменьшилась высота машины. Впервые для модели предложены 18-дюймовые колеса, хотя в начальной версии седан комплектует стальными штамповками размеров 16 дюймов.

Архитектура салона новой Toyota Corolla выполнены в стиле «чувственного минимализма». В центре передней панели установлен дисплей мультимедийной системы, который в зависимости от версии может быть семи— или восьмидюймовым. Приборка — сочетание аналогового спидометра и тахометра с дисплеем бортового компьютера (4,2 или 7 дюймов). Сиденья могут быть отделаны тканью или материалом SofTex.

«Королла» комплектуется новой более компактной и эффективной системой климат-контроля, недопускающей запотевали стекол. Мультимедийная система седана совместима с Apple CarPlay, оборудована голосовым помощником Amazon Alexa, WiFi, Bluetooth, USB-портами и системой распознавания голоса.

Гамма двигателей новинки состоит из 1,8-литрового «атмосферника», как у машин предыдущего поколения, и нового агрегата 2.0 Dynamic Force с комбинированным впрыском и электрическим водяным насосом. Его отдача — 171 лошадиная сила и 205 Нм крутящего момента. Оба двигателя могут сочетаться с шестиступенчатой механической коробкой передач или вариатором Direct Shift CVT.

Новая Toyota Corolla седан оснащается комплексом безопасности Safety Sense 2.0, в состав которого входит система предотвращения фронтальных столкновений, адаптивный круиз-контроль, система удержание в полосе движения, функция автоматического управления дальним светом и считывания дорожных знаков.

Продажи седана нового поколения в США начнутся весной следующего года.