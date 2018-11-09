Техосмотр привяжут к километрам и авариям

«Ъ»: техосмотр могут привязать к километрам и авариям

Ионов пояснил, что "индивидуальная программа" будет составляться на основе характеристик автомобиля, а также данных об авариях, страховых случаях, пробеге, техобслуживании и отзывных кампаниях. На основе такого анализа будет составлена либо "хорошая" история, которая предполагает более редкие интервалы техосмотра и более низкую его стоимость, либо "плохая" — она грозит более тщательным и дорогим техническим обслуживанием. Также рассматривается "наихудший сценарий", когда автомобилем запретят пользоваться.

"Индивидуальные программы ТО можно сделать даже для конкретных моделей, категорий автомобилей. Например, обычному автомобилю ТО достаточно проходить раз в год, а для такси с ежегодным пробегом под 200 тыс. км стоит проходить проверки, скажем, раз в три месяца", — добавил Ионов.

Ранее сообщалось, что в Кабмине одобрили ряд законопроектов, направленных на совершенствование системы проведения технического осмотра автомобилей.