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В России изменятся правила техосмотра
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В России опять хотят изменить правила техосмотра 

Рамблер + ещё 5 5 часов назад
Технический осмотр транспортных средств может стать в России «индивидуальным». Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил директор департамента научно-технической деятельности компании «Электронный паспорт» Борис Ионов.
АО «Электронный паспорт» — «дочка» корпорации «Ростех» и оператор системы электронных паспортов транспортных средств.
В ходе заседания научно-технического совета Торгово-промышленной палаты Ионов рассказал, что компания работает над созданием новой, «индивидуальной», системы мониторинга состояния транспортных средств.
По его словам, новая система ТО будет основана на таких данных о ТС, как пробег, участие в авариях, на характеристиках машин, особенностях их эксплуатации и так далее.
После осмотра по этим критериям авто получат индивидуальную «историю». «Хорошая» позволит проходить техосмотр реже, «плохая» вынудит делать это чаще, а сам осмотр будет тщательнее. Кроме того, эксплуатация некоторых машин может быть ограничена или и вовсе запрещена.
«Разумеется, сначала надо создать условия. На это может уйти несколько лет», — подчеркнул Ионов.
Между тем Юрий Пархоменко, директор компании «Услугиавто», назвал идею, «конечно, хорошей», но перед ее внедрением призвал разобраться с проблемой «повальной» продажи диагностических карт.
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