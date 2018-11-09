В России изменятся правила техосмотра

В России опять хотят изменить правила техосмотра

Технический осмотр транспортных средств может стать в России «индивидуальным». Об этом, как сообщает «Коммерсант», заявил директор департамента научно-технической деятельности компании «Электронный паспорт» Борис Ионов

АО «Электронный паспорт» — «дочка» корпорации «Ростех» и оператор системы электронных паспортов транспортных средств.

В ходе заседания научно-технического совета Торгово-промышленной палаты Ионов рассказал, что компания работает над созданием новой, «индивидуальной», системы мониторинга состояния транспортных средств.

По его словам, новая система ТО будет основана на таких данных о ТС, как пробег, участие в авариях, на характеристиках машин, особенностях их эксплуатации и так далее.

После осмотра по этим критериям авто получат индивидуальную «историю». «Хорошая» позволит проходить техосмотр реже, «плохая» вынудит делать это чаще, а сам осмотр будет тщательнее. Кроме того, эксплуатация некоторых машин может быть ограничена или и вовсе запрещена.

«Разумеется, сначала надо создать условия. На это может уйти несколько лет», — подчеркнул Ионов.

Между тем Юрий Пархоменко, директор компании «Услугиавто», назвал идею, «конечно, хорошей», но перед ее внедрением призвал разобраться с проблемой «повальной» продажи диагностических карт.