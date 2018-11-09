Ещё
Европейцам представят седан и лимузин Aurus
Далее:
Читайте также:
Ещё

Европейцам представят седан и лимузин Aurus 

News.ru + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьерный показ российского Aurus для европейской публики состоится на автосалоне в Швейцарии в марте будущего года. Бренд представит лимузин и седан.
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил высокий спрос на автомобили новой марки и напомнил, что предзаказы оформлены на два года вперёд.
«Можно ожидать, что премьера марки станет заметным событием Женевского автосалона», — сказал он.
Ранее News.ru писал, что Минпромторг ведёт работу по поиску производственной площадки для автомобилей Aurus. С локализацией производства планируется определиться до конца текущего года. Как один из вариантов рассматривается особая экономическая зона «Алабуга», находящаяся в Татарстане.
Aurus — рыночное название проекта «Кортеж» — семейство машин класса «люкс» на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Цены будут начинаться от десяти миллионов рублей. В открытой продаже Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года. Покупатель сможет выбрать цвет авто: от чёрного до Tiffany.
News.ru: последние новости
Правила техосмотра снова предлагают изменить ОСАГО подорожает на 1,5% после расширения тарифного коридора Пострадавшим районам Забайкалья предоставят новые выплаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Mitsubishi показал обновлённый пикап L2001
Длительный тест Kia Sorento Prime. Часть 3: входной билет
В России изменятся правила техосмотра52
Раскрыта информация о новой BMW M8
Ford показал «заряженный» Ranger Storm
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение