Европейцам представят седан и лимузин Aurus

Премьерный показ российского Aurus для европейской публики состоится на автосалоне в Швейцарии в марте будущего года. Бренд представит лимузин и седан.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил высокий спрос на автомобили новой марки и напомнил, что предзаказы оформлены на два года вперёд.

«Можно ожидать, что премьера марки станет заметным событием Женевского автосалона», — сказал он.

Ранее News.ru писал, что Минпромторг ведёт работу по поиску производственной площадки для автомобилей Aurus. С локализацией производства планируется определиться до конца текущего года. Как один из вариантов рассматривается особая экономическая зона «Алабуга», находящаяся в Татарстане.

Aurus — рыночное название проекта «Кортеж» — семейство машин класса «люкс» на единой модульной платформе для первых лиц государства. В проекте — лимузин, седан и минивэн. Цены будут начинаться от десяти миллионов рублей. В открытой продаже Aurus, как ожидается, будут доступны с начала 2019 года. Покупатель сможет выбрать цвет авто: от чёрного до Tiffany.