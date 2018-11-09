Как избежать штрафа за стоп-линию

Во избежание штрафа за пересечение стоп-линии без остановки перед ней следует останавливаться демонстративно, записывая это на видео. Об этом «Известиям» рассказал юрист Сергей Смирнов

В последнее время москвичи начали жаловаться на комплекс фиксации нарушений ПДД, который установлен на перекрестке Нижней Масловки с улицей Расковой.

По их словам, камера фиксирует неостановку перед стоп-линией даже у тех, кто перед ней остановился, после чего водители получают штрафы.

В пресс-службе Центра организации дорожного движения изданию подтвердили, что камера на этом перекрестке способна фиксировать подобное нарушение, однако работает она корректно.

Поэтому Сергей Смирнов рекомендовал водителям, которые не хотят платить за неправильное пересечение стоп-линии, в первую очередь обращать внимание не на то, есть поблизости камеры или нет, а на знаки и разметку.

Юрист посоветовал четко обозначать остановку, стоять не менее пяти секунд и «не впритык» к линии, а также подольше хранить записи с видеорегистраторов, чтобы было проще доказать в суде, что штраф был выписан неправомерно.