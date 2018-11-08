Ford показал «заряженный» Ranger Storm

Ford Ranger Storm: дизайн под «заряженный» Raptor и стандартный мотор

Особая версия пикапа Ford предположительно пойдёт в серию и будет продаваться в странах Южной Америки.

Компания Ford привезла на автосалон в Сан-Паулу «грузовик» Ranger в версии Storm. Пока новинка представлена в статусе концепта. Внешне пикап в варианте исполнения Storm похож на «заряженный» Ranger Raptor, однако лишь дизайном сходство этих двух машин и ограничивается: бразильский концепт получил только новый декор.

Представленный в Сан-Паулу пикап обзавелся 17-дюймовыми легкосплавными дисками, пластиковым обвесом, шноркелем, серебристого цвета рейлингами на крыше, контрастным двуцветным окрасом кузова. Также у автомобиля решётка радиатора с названием версии, кстати, подобное оформление передней части можно встретить ещё у Ford EcoSport Storm и F-150 Raptor.

Под капотом Ford Ranger Storm установлен серийный пятицилиндровый турбодизель объёмом 3,2 л мощностью 197 л.с. с крутящим моментом 470 Нм. Он комплектуется шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Для сравнения, Ranger Raptor оснащён двухлитровым четырёхцилиндровым дизельным битурбомотором EcoBlue, его отдача составляет 213 л.с., а максимальный крутящий момент — 500 Нм. Он идёт в паре с десятиступенчатым «автоматом» разработки Ford.

В список оборудования Ranger Storm вошли датчики парковки, кондиционер, камера заднего вида и информационно-развлекательная система SYNC 3.

В Бразилии Ford Ranger Storm, скорее всего, станет серийным, ведь маленький «паркетник» EcoSport в той же версии, имеющий аналогичное оформление, уже можно купить в этой стране. Однако, в Штатах этот пикап продавать не планируют, как и в Европе. Зато в Старом свете и США предложат «заряженный» Raptor, а вот для Бразилии последняя версия не предусмотрена.

Согласно статистике продаж, спрос на Ford Ranger в Бразилии растёт. Так, с января по сентябрь 2018 года было продано 14 747 экземпляров. Этот результат на 39,9% больше по сравнению с показателем первых девяти месяцев прошлого года. Несмотря на заметный прирост, от конкурентов модель всё же отстаёт, причем значительно. Так, Fiat Toro за тот же срок разошёлся по стране тиражом 43 035 машин, Toyota Hilux — 27 346 единиц, а Chevrolet S10 — 23 211 автомобилей.

В России Ranger не продают, модель покинула наш рынок ещё в 2015 году, её возвращение не планируется.