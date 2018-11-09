Раскрыто имя нового флагманского кроссовера Hyundai

Hyundai раскрыла имя нового флагманского кроссовера

Компания Hyundai официально объявила название новой флагманской модели. Ею станет кроссовер Palisade — ближайший родственник Kia Telluride. В линейке корейской производителя Palisade формально заменит Santa Fe XL (в России известен, как Grand Santa Fe), но расположится на ступеньку выше него и больше дистанцируется от обычной модели. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.

Свое названием Hyundai Palisade получил в честь ряда скальных образований и прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades. По словам производителя, экстерьер кроссовера будет символизировать безопасность, что особенно важно целевой аудитории модели — семьям с подрастающими детьми. Кроме того, дизайн машины будет иметь четкую дифференциацию от остальных кроссоверов Hyundai.

По предварительной информации, Hyundai Palisade построен на общей платформе с восьмиместным Kia Telluride: это может быть заднеприводная «тележка» от флагманского седана K900 или модифицированная версия платформы Hyundai Santa Fe. Кроссовер получит двигатель V6, передний или опциональный полный привод.

Дизайн модели будет основан на стилистике концепт-кара Hyundai HDC-2 Grandmaster. Как ее адаптируют под серийное производство можно увидеть на рендере фирмы Brenthon.