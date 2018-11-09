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Московские байкеры закрыли сезон «голым мотопробегом»
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Московские байкеры закрыли сезон «голым мотопробегом» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: twitter.com/omoimot_ru
Байкеры московского клуба «Дубасер» закрыли сезон голым мотопробегом по Третьему транспортному кольцу. Об этом сообщает «АвтоВзгляд».
Пробег, в котором поучаствовали десятки обнаженных и полуобнаженных мотоциклистов, длился в течение примерно 10 минут. За это время байкеры преодолели часть ТТК, в том числе Лефортовский тоннель.
Многочисленные свидетели ежегодного мероприятия «Дубасера», которое члены клуба повторяют в течение уже 10 лет, сигналили байкерам и снимали их на видео.
Мотопробег традиционно закончился в бане, где мотоциклисты отогревались от поездки по осенней Москве голышом.
В середине мая байкеры из другого мотоклуба, «Ночные волки», также «отличились». Именно они стали первыми нарушителями правил дорожного движения на только что открытом Крымском мосту — мотоциклисты остановились на арочном пролете сооружения ради селфи.
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