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Когда дебютирует Toyota Corolla нового поколения
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Стала известна дата премьеры седана Toyota Corolla нового поколения 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: drive2.ru
Компания Toyota назвала дату дебюта седана Corolla нового, двенадцатого поколения. Модель представят 16 ноября на автосалоне в Гуанчжоу. Внешность машины будет перекликаться с дизайном одноименного хэтчбека, а в гамму силовых установок войдут «атмосферники» и гибриды.
Седан Corolla построят на основе архитектуры Toyota New Global Architecture (TNGA), как Prius и Camry последнего поколения. По слухам, в зависимости от рынка модель будет комплектоваться гибридными силовыми установками на базе моторов 1.8 и 2.0, их негибридными вариантами, а также двухлитровой «четверкой» семейства Dynamic Force Engine, совмещенной с бесступенчатой трансмиссией Direct Shift-CVT.
По предварительной информации, седану не достанется 116-сильный турбомотор объемом 1,2 литра. Такой агрегат предлагается для европейского хэтбчека Auris, который после выхода на рынок переименуют в Corolla.
Представленный в марте хэтчбек Toyota Corolla получил вариатор, способный имитировать работу 10-ступенчатой секвентальной коробки передач. Он оснащен спорт-режимом и первой в мире «стартовой передачей» — классическая ступень с зубчатым приводом используется на начальном этапе разгона с места. Двигатель для американского рынка один — объемом два литра с комбинированным впрыском, а также системой изменения фаз газораспределения на впуске и выпуске.
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