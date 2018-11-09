У полиции Дубая появился первый летающий мотоцикл

Калифорнийский стартап Hoversurf передал полиции Дубая первый серийный образец ховербайка S3 и начал обучать сотрудников управлять им. В эксплуатацию аппараты с функцией вертикального взлета и посадки введут в 2020 году. Их будут использовать отряды быстрого реагирования для доступа к труднодоступным районам города.

Издание CNN сообщает, что в настоящее время Hoversurf тренирует две группы полицейских. Идеальный кандидат в пилоты ховербайка должен уметь управлять и мотоциклом, и дроном. В ближайшее месяц-два руководство полиции примет решение о расширении парка летательных аппаратов. Речь идет о постройке дополнительных 30 или 40 экземпляров S3.

CNN также цитирует главного редактора журнала Aerospace Тима Робинсона , который считает возможности ховербайков «весьма ограниченными», и особенно для эксплуатации службами правопорядка. Все упирается в существующие батарейные технологии, которые пока не позволяют увеличить продолжительность полета. Работа над новыми типами силовых установок уже ведется и Hoversurf обещает оснастить ими будущие модели ховербайков.