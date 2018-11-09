У полиции Дубая появился первый летающий мотоцикл 

Калифорнийский стартап Hoversurf передал полиции Дубая первый серийный образец ховербайка S3 и начал обучать сотрудников управлять им. В эксплуатацию аппараты с функцией вертикального взлета и посадки введут в 2020 году. Их будут использовать отряды быстрого реагирования для доступа к труднодоступным районам города.
Издание CNN сообщает, что в настоящее время Hoversurf тренирует две группы полицейских. Идеальный кандидат в пилоты ховербайка должен уметь управлять и мотоциклом, и дроном. В ближайшее месяц-два руководство полиции примет решение о расширении парка летательных аппаратов. Речь идет о постройке дополнительных 30 или 40 экземпляров S3.
CNN также цитирует главного редактора журнала Aerospace Тима Робинсона, который считает возможности ховербайков «весьма ограниченными», и особенно для эксплуатации службами правопорядка. Все упирается в существующие батарейные технологии, которые пока не позволяют увеличить продолжительность полета. Работа над новыми типами силовых установок уже ведется и Hoversurf обещает оснастить ими будущие модели ховербайков.
Летающий электромотоцикл для полиции Hoversurf показал на выставке GITEX в 2017 году. Ховербайк оснащен батарей емкостью 12,3 киловатт-часа и способен работать в режиме дрона до 40 минут без подзарядки. С пилотом S3 может находиться в воздухе до 25 минут.
Помимо экспериментальных ховербайкой, полиция Дубая использует для патрулирования улиц экзотические спорт— и суперкары. Среди них: Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari и Porsche 918. А у служб правопорядка Абу-Даби есть даже Lykan HyperSport, цена которого составляет 3,4 миллиона долларов (228,7 миллиона рублей).