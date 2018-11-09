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Volkswagen работает над бюджетным электрическим SUV
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Volkswagen работает над бюджетным электрическим SUV 

Allroader.ru 1 час назад
Фото: Reuters
На фоне повсеместного увлечения электромобилями компания Volkswagen активно работает над семейством электромобилей, создаваемых на базе новой платформы MEB, специально разработанной для производства «зеленых» авто. В их числе будет и компактный кроссовер VW I. D.Crozz.
Теперь же стало известно, что инженеры немецкого бренда одновременно создают еще меньшую модель, которая будет относиться к субкомпактным кроссоверам и получит начальный ценник на уровне 18 тысяч долларов, что сопоставимо с ценами на VW T-Cross и VW Golf с традиционными силовыми установками.
Никакой информации по названию модели и ее техническим характеристикам не сообщается. Работы находятся на начальной стадии реализации, поэтому говорить о презентации новинки раньше 2022-2023 гг не приходится.
Снизить стоимость модели производитель планирует за счет массовости. Кроссовер окажется наиболее доступным по цене представителем своего сегмента, что обеспечит ему высокие продажи. В руководстве Volkswagen рассчитывают, что смогут ежегодно продавать до 200 тысяч подобных электромобилей.
Выпуск модели развернут на заводе компании в немецком Эмдене.
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