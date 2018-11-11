Названы самые популярные подержанные минивэны в РФ

Десять самых популярных минивэнов на рынке автомобилей с пробегом

Десять самых популярных минивэнов на рынке автомобилей с пробегом.

«Автостат Инфо» сообщает, что за январь-сентябрь 2018 года российские покупатели приобрели 156 136 минивэнов с пробегом, а годом ранее они купили 153 473 таких машины. Перепродажи выросли на 1,7% в годовом сравнении.

Топ-10 моделей на рынке подержанных минивэнов в этот период возглавляет LADA Largus . Перепродажи модели выросли за отчетные три квартала на 31% и составили 15 973 ед. авто против 12 190 ед., реализованных годом ранее. Второе место среди минивэнов на вторичном рынке принадлежит модели Nissan Note — 12 132 таких машины было перепроданы за январь-сентябрь этого года, что на 17,6% больше, чем годом раньше (10 320 ед.). Третьим стал Ford Fusion — 10 906 ед., что на 2,5% превысило перепродажи за прошлый год (10 638 ед.).