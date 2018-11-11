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Названы самые популярные подержанные минивэны в РФ
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Десять самых популярных минивэнов на рынке автомобилей с пробегом 

«Автостат Инфо» + ещё 1 4 часа назад
Фото: "Автостат Инфо"
Десять самых популярных минивэнов на рынке автомобилей с пробегом.
«Автостат Инфо» сообщает, что за январь-сентябрь 2018 года российские покупатели приобрели 156 136 минивэнов с пробегом, а годом ранее они купили 153 473 таких машины. Перепродажи выросли на 1,7% в годовом сравнении.
Топ-10 моделей на рынке подержанных минивэнов в этот период возглавляет LADA Largus. Перепродажи модели выросли за отчетные три квартала на 31% и составили 15 973 ед. авто против 12 190 ед., реализованных годом ранее. Второе место среди минивэнов на вторичном рынке принадлежит модели Nissan Note — 12 132 таких машины было перепроданы за январь-сентябрь этого года, что на 17,6% больше, чем годом раньше (10 320 ед.). Третьим стал Ford Fusion — 10 906 ед., что на 2,5% превысило перепродажи за прошлый год (10 638 ед.).
Помимо этого за январь-сентябрь текущего года россияне купили 5970 подержанных минивэнов Opel Zafira (+6,2%), 5011 ед. Renault Megane с пробегом (+2,2%).
В ведущую «десятку» моделей с наиболее высокими результатами перепродаж в сегменте минивэнов вошли также Toyota Ipsum — 4989 ед. (-17,7%), Toyota Wish — 4432 ед. (+8,3%), Toyota Probox — 4355 ед. (+0,8%), а также Nissan Serena — 3969 авто (-2,4%) и Nissan Cube — 3433 авто (-12,4%).
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