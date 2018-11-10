В единой системе ГИБДД произошел сбой

Сбой произошёл в единой системе ГИБДД

Сбой произошёл в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД России. Во многих подразделениях Госавтоинспекции невозможно зарегистрировать или снять с учёта автомобиль.

По предварительной информации, восстановительные работы продлятся до 17:00 10 ноября.

ФИС используется с 2016 года. Система предназначена для сбора, учёта и обработки информации, которая поступает из подразделений ГИБДД, пишет ТАСС

Ранее News.ru писал, что финские военные зафиксировали сбой в работе международной системы навигации GPS в заполярных районах страны. Представители армии сообщили об этом Службе аэронавигационной информации.