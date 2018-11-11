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Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут на торгах
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Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут на торгах 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Аукцион должен состояться сегодня, 11 ноября, в Бирмингеме.
Кабриолет от Rolls-Royce был выпущен в 1984 году. Машина носит название Corniche Convertible.
Ее звездный певец получил в подарок от своих знакомых по случаю 70-летия. Известно также, что Фрэнк Синатра пользовался машиной вплоть до своей смерти.
Стартовая цена лота составляет 136 тысяч долларов (это около 9 миллионов рублей). Однако организаторы надеются выручить значительно большую сумму средств.
Кстати, аукцион в Бирмингеме примечателен во многих отношениях. Так, накануне проходит крупнейшая в Великобритании выставка раритетных автомобилей. Площадь экспозиции сопоставима с двумя десятками футбольных полей.
Что же касается нынешних торгов, то на них будет представлено множество машин, принадлежавших знаменитостям. Например, на продажу выставлены представители автопарка актера Стива Маккуина и популярного исполнителя Джея Кея.
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