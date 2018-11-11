Rolls-Royce Фрэнка Синатры продадут на торгах

Аукцион должен состояться сегодня, 11 ноября, в Бирмингеме.

Кабриолет от Rolls-Royce был выпущен в 1984 году. Машина носит название Corniche Convertible.

Ее звездный певец получил в подарок от своих знакомых по случаю 70-летия. Известно также, что Фрэнк Синатра пользовался машиной вплоть до своей смерти.

Стартовая цена лота составляет 136 тысяч долларов (это около 9 миллионов рублей). Однако организаторы надеются выручить значительно большую сумму средств.

Кстати, аукцион в Бирмингеме примечателен во многих отношениях. Так, накануне проходит крупнейшая в Великобритании выставка раритетных автомобилей. Площадь экспозиции сопоставима с двумя десятками футбольных полей.