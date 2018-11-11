Honda превратила бюджетный нейкед в CB650R

Обновленная версия транспортного средства Neo Sports Café, которая была представлена восхищенным мотолюбителям на Парижском автосалоне будет выпускаться серийной версией, разработанной на базе CB650F.

Для того, чтобы получить необычный шоу-байк сотрудники производственной компании Honda взяли за основу известным и многим знакомый мотоцикл CB650F, и сделали его более мощным с технической точки зрения, и более привлекательным снаружи.

Разрабатывался концепт для того, чтобы красиво презентовать его на автосалоне. Говоря о серийном производстве нужно понимать, что с конвейера будет сходить стандартная модель мотоцикла. Несмотря на это некоторые показатели все же изменились, так мощность мотоцикла теперь составляет 96 лошадиных сил.

Использование вилки перевернутого типа Showa позволило создать лаконичный и современный двухколесный транспорт. Эксперты в области мототехники утверждают, что модель будет иметь спрос среди желающих приобрести модель для личной эксплуатации.