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Honda превратила бюджетный нейкед в CB650R
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Honda превратила бюджетный нейкед в CB650R 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Обновленная версия транспортного средства Neo Sports Café, которая была представлена восхищенным мотолюбителям на Парижском автосалоне будет выпускаться серийной версией, разработанной на базе CB650F.
Для того, чтобы получить необычный шоу-байк сотрудники производственной компании Honda взяли за основу известным и многим знакомый мотоцикл CB650F, и сделали его более мощным с технической точки зрения, и более привлекательным снаружи.
Разрабатывался концепт для того, чтобы красиво презентовать его на автосалоне. Говоря о серийном производстве нужно понимать, что с конвейера будет сходить стандартная модель мотоцикла. Несмотря на это некоторые показатели все же изменились, так мощность мотоцикла теперь составляет 96 лошадиных сил.
Использование вилки перевернутого типа Showa позволило создать лаконичный и современный двухколесный транспорт. Эксперты в области мототехники утверждают, что модель будет иметь спрос среди желающих приобрести модель для личной эксплуатации.
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