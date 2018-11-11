Lada Largus осталась в ТОП-10 российских бестселлеров

Такой вывод можно сделан по итогам анализа отечественного рынка за октябрь 2018 года.

Подсчитано, что в прошлом месяце было куплено 160 тысяч 425 единиц транспортных средств. В эту цифру входят как легковые автомобили, так и легкие машины коммерческого назначения.

Что касается Lada Largus , уровень реализации по октябрю составил 3 670 единиц. Поэтому представитель «АвтоВАЗа» занимает в промежуточном рейтинге восьмую позицию.

Если же брать во внимание показатели по продажам Lada Largus с начала текущего года, то было куплено 36 110 экземпляров данной модели. Поэтому, если брать рейтинг с января, автомобиль по уровню покупательского спроса находится на 7 позиции.

Всего же пока в 2018 году в России было продано примерно 1 457 860 легковых автомобилей. По сравнению с 2017 годом рост покупательского спроса составил 14 процентов.