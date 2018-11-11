Ещё
Lada Largus осталась в ТОП-10 российских бестселлеров
Далее:
Читайте также:
Ещё

Lada Largus осталась в ТОП-10 российских бестселлеров 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Такой вывод можно сделан по итогам анализа отечественного рынка за октябрь 2018 года.
Подсчитано, что в прошлом месяце было куплено 160 тысяч 425 единиц транспортных средств. В эту цифру входят как легковые автомобили, так и легкие машины коммерческого назначения.
Что касается Lada Largus, уровень реализации по октябрю составил 3 670 единиц. Поэтому представитель «АвтоВАЗа» занимает в промежуточном рейтинге восьмую позицию.
Если же брать во внимание показатели по продажам Lada Largus с начала текущего года, то было куплено 36 110 экземпляров данной модели. Поэтому, если брать рейтинг с января, автомобиль по уровню покупательского спроса находится на 7 позиции.
Всего же пока в 2018 году в России было продано примерно 1 457 860 легковых автомобилей. По сравнению с 2017 годом рост покупательского спроса составил 14 процентов.
Car.ru: последние новости
Honda превратила бюджетный нейкед в CB650R Составлен ТОП-10 самых популярных подержанных минивэнов в России Hyundai Creta остается самым популярным SUV в Санкт-Петербурге
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МВД объяснило отказ от «Шипов»6
Ушла эпоха: МВД отменяет знак «Шипы»99
Два человека погибли в ДТП на МКАД
В единой системе ГИБДД произошел сбой24
Honda превратила бюджетный нейкед в CB650R
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
01:33
Лидер голодающей Туркмении купил машину за €0,5 млн
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение