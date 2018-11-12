Россияне научились экономить на штрафах ГИБДД

Число россиян, которые предпочитают экономить на платежах по штрафам ГИБДД , увеличилось с начала этого года практически вдвое, рассказывают News.ru в финансовых организациях. Граждане стараются рассчитаться по штрафам как можно скорее, чтобы получить законную скидку в 50%. Благодаря этому и увеличению числа камер на дорогах улучшается дорожная дисциплина в целом, объясняют эксперты.

Средняя сумма штрафа за нарушения на дорогах за три квартала этого года уменьшилась на 3% и достигла 469 рублей против 483 рублей годом ранее. Такие данные подготовили для News.ru в банке «Русский Стандарт» на основе анализа карточных платежей (банк входит в тройку лидеров по эквайринговой сети). Схожие данные приводят и в компании «Яндекс. Деньги»

Втрое увеличилась скорость оплаты штрафов ГИБДД — до 33 дней по итогам трёх кварталов этого года против 96 дней годом ранее. При этом количество платежей выросло в полтора раза (на 51%) по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, отмечают в банке. Таким образом, также в полтора раза (47%) подскочила и общая сумма оплаченных штрафов.

Россияне стали чаще расплачиваться за свои нарушения на дорогах, граждан стимулирует возможность получить скидку в 50%, если оплатить штраф в течение 20-ти дней со дня вынесения постановления об административном нарушении, рассуждает представитель «Русского Стандарта».

«Число таких ответственных и экономных увеличилось в этом году практически вдвое — до 42%», — отмечает он.

В структуре среднего штрафа в этом году также есть серьёзные изменения — уменьшилась доля «дорогих» штрафов — платы за неправильную парковку. Автолюбители быстрее узнают о своих штрафах через банковские сервисы подписок на уведомления о появлении новых штрафов, а также через мобильные приложения и интернет-сервисы от ГИБДД или через «Госуслуги», поэтому людям реально удаётся экономить.

Кроме того, продолжает представитель «Русского Стандарта», повышает скорость уведомлений и множество камер видеофиксации, которые власти установили уже по всей Москве и области. Именно эти два региона лидируют по количеству оплаченных штрафов в дистанционных каналах банковского обслуживания.

В ГИБДД не смогли оперативно ответить на вопросы News.ru.

То, что люди стали чаще платить штраф со скидкой — это факт. Автолюбители активнее пользуются возможностью уплатить штраф со скидкой, поскольку благодаря интернету и мобильным приложениям мы раньше узнаём о штрафах и раньше их выплачиваем, подтверждает автоюрист, член общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько

Число камер на дорогах тоже сыграло свою роль, но чем больше камер, тем больше штрафов, тем больше может быть нареканий к работе устройств, добавляет автоюрист.