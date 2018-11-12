В ГИБДД назвали сумму штрафа за опасное вождение

ГИБДД разработали законопроект, вводящий штраф в пять тысяч рублей за опасное вождение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Госавтоинспекции Михаила Черникова.

Он напомнил, что запрет на опасное вождение был введен в ПДД еще в 2016 году. Сумму штрафа Черников пока назвал «предполагаемой».

Глава Госавтоинспекции рассказал о еще одном законопроекте, касающемся наказаний для нарушителей ПДД. В этом документе идет речь о передаче полномочий по рассмотрению нарушений, зафиксированных дорожными камерами, органам исполнительной власти по всей России.

Запрет на опасное вождение вступил в силу с 8 июня 2016 года. Водителей будут штрафовать за неоднократное совершение действий, создающих угрозу гибели или ранения людей, повреждения машин, сооружений, грузов или причинения другого ущерба.

К опасному вождению относят отказ уступить дорогу машине, пользующейся преимущественным правом движения, некоторые случаи перестроения при интенсивном движении, несоблюдение безопасной дистанции и резкое торможение без необходимости.

В Кодексе об административных правонарушениях (КоАП) предусмотрены наказания за такие нарушения, совершенные один раз. Так, за отказ уступить дорогу штрафуют на 500 рублей (часть 3 статьи 12.14 КоАП). За перестроение при интенсивном движении, когда все полосы заняты, грозит штраф в 1,5 тысячи рублей (часть 1 статьи 12.15 КоАП).