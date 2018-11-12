Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех)

В России вступил в действие новый технический регламент о безопасности транспортных средств, утвержденный Евразийской комиссией. На повседневной жизни владельцев легковых автомобилей этот документ вряд ли отразится, а вот для водителей грузовиков кое-какие новшества имеются.

Новая редакция технического регламента по-прежнему обращает внимание на соответствие покрышек сезону, однако, реального действия на водителей легковых автомобилей, вероятнее всего, не возымеет. Обязанность автовладельца комплектовать свой автомобиль шинами по сезону в регламенте прописана, но ответственности за невыполнение этой обязанности, как и ранее, не предусмотрено.

Кодекс об административных правонарушениях в той части, которая регулирует ответственность водителей, содержит отсылки не к вышеупомянутому регламенту, а к ПДД и перечню технических неисправностей, при которых ограничивается или запрещается эксплуатация автомобилей. Эти документы, в свою очередь, по-прежнему никак не затрагивают использование летних шин зимой. Таким образом, все, за что водитель может получить штраф в размере 500 рублей применительно к зимним шинам — это за остаточную глубину протектора менее 4 мм.

Кроме того, аналогичный штраф предусмотрен и за ряд других неисправностей, тоже не имеющих отношения к сезонности покрышек: за установку на одну ось шин разных размеров и моделей, с различными рисунками протектора, а также шипованных и нешипованных шин. Особо оговаривается, что использование запаски — то есть временная установка отличающегося от всех остальных колеса — в этот перечень не входит.

Что касается тяжелых грузовых автомобилей и автобусов, то с их водителей обязанность установки зимних покрышек новым регламентом вообще снимается. Как сообщает "Коммерсант", теперь сезонность шин вменяется в обязанность лишь водителям легковых автомобилей и автобусов с восемью посадочными местами. Зато властям стран-участников Таможенного союза новый регламент дает возможность обязать водителей тяжелых грузовиков возить с собой цепи противоскольжения.