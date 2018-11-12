Ещё
Штрафовать за летние шины зимой пока не будут
Далее:
Читайте также:
Ещё

Штрафовать за летние шины зимой пока не будут (но не всех) 

Автовести 1 час назад
Фото: © АвтоВести
В России вступил в действие новый технический регламент о безопасности транспортных средств, утвержденный Евразийской комиссией. На повседневной жизни владельцев легковых автомобилей этот документ вряд ли отразится, а вот для водителей грузовиков кое-какие новшества имеются.
Новая редакция технического регламента по-прежнему обращает внимание на соответствие покрышек сезону, однако, реального действия на водителей легковых автомобилей, вероятнее всего, не возымеет. Обязанность автовладельца комплектовать свой автомобиль шинами по сезону в регламенте прописана, но ответственности за невыполнение этой обязанности, как и ранее, не предусмотрено.
Кодекс об административных правонарушениях в той части, которая регулирует ответственность водителей, содержит отсылки не к вышеупомянутому регламенту, а к ПДД и перечню технических неисправностей, при которых ограничивается или запрещается эксплуатация автомобилей. Эти документы, в свою очередь, по-прежнему никак не затрагивают использование летних шин зимой. Таким образом, все, за что водитель может получить штраф в размере 500 рублей применительно к зимним шинам — это за остаточную глубину протектора менее 4 мм.
Кроме того, аналогичный штраф предусмотрен и за ряд других неисправностей, тоже не имеющих отношения к сезонности покрышек: за установку на одну ось шин разных размеров и моделей, с различными рисунками протектора, а также шипованных и нешипованных шин. Особо оговаривается, что использование запаски — то есть временная установка отличающегося от всех остальных колеса — в этот перечень не входит.
Что касается тяжелых грузовых автомобилей и автобусов, то с их водителей обязанность установки зимних покрышек новым регламентом вообще снимается. Как сообщает "Коммерсант", теперь сезонность шин вменяется в обязанность лишь водителям легковых автомобилей и автобусов с восемью посадочными местами. Зато властям стран-участников Таможенного союза новый регламент дает возможность обязать водителей тяжелых грузовиков возить с собой цепи противоскольжения.
Автовести: последние новости
Hyundai Grand Santa Fe заменят новой моделью ГИБДД изменила проект реформы водительского экзамена Volkswagen представил "небольшой" пикап Tarok
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне научились экономить на штрафах25
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Известный блогер попал в ДТП в Москве10
Обнаружен самый странный BMW Х6 в мире1
УАЗ: как перестать бояться и полюбить плохие дороги
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение