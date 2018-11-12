Гибридные BMW Х3 и Х5 начнут выпускать в 2019 году

BMW в 2019 году начнет выпуск гибридных кроссоверов Х3 и Х5

X3 является одной из самых популярных моделей BMW в Европе. Компактный кроссовер предлагается с многочисленными вариантами двигателей на выбор, но BMW не останавливается на достигнутом, разрабатывая новые силовые установки для своего компактного внедорожника.

Главной новостью является, конечно же, выход будущей спортивной версии Х3 М, но заряжаемая гибридная версия также вскоре будет представлена клиентам баварской марки.

Сообщается, что Х3 PHEV получит ту же силовую установку, что и новая гибридная «тройка» 330е в кузове G20 — 2-литровую турбированную бензиновую четверку, работающую в паре с электромотором. Совместно они выдают 248 л.с. в стандартном режиме, и 288 л.с. в специальном кратковременном спортивном.

Что касается более крупного Х5, ему по слухам установят более мощную 390-сильную гибридную установку. Причем обе гибридные модели Х3 и Х5 должны выйти уже в 2019 году вместе со спортивными версия Х3 М и Х4 М.