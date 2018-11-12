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Россияне научились «экономить» на штрафах
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Россияне научились «экономить» на штрафах 

Рамблер + ещё 2 2 часа назад
Фото: ТАСС
Россияне стали "экономить" на штрафах. Об этом сообщает News.ru.
Согласно подсчетам специалистов банка «Русский стандарт», проанализировавшим карточные платежи по штрафам ГИБДД, с начала нынешнего года средний размер штрафа уменьшился почти на 3% — с 483 до 469 рублей.
Уменьшилось и время, которое граждане тратят на оплату. Если в третьем квартале 2017 года они тратили на это 96 дней, то в аналогичном периоде 2018-го почти в три раза меньше — 33 дня.
Тем временем количество соответствующих платежей и общая сумма оплаченных штрафов выросли — на 51% и 47% соответственно.
По словам представителя банка, всему этому поспособствовала 50-процентная скидка, которая полагается россиянам, заплатившим штраф до истечения 20 дней после вынесения постановления о правонарушении.
Собеседник отметил, что в течение трех кварталов года в 20-дневный срок укладывались 42% провинившихся автомобилистов.
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