Россияне научились «экономить» на штрафах

Россияне стали "экономить" на штрафах. Об этом сообщает News.ru.

Согласно подсчетам специалистов банка «Русский стандарт», проанализировавшим карточные платежи по штрафам ГИБДД , с начала нынешнего года средний размер штрафа уменьшился почти на 3% — с 483 до 469 рублей.

Уменьшилось и время, которое граждане тратят на оплату. Если в третьем квартале 2017 года они тратили на это 96 дней, то в аналогичном периоде 2018-го почти в три раза меньше — 33 дня.

Тем временем количество соответствующих платежей и общая сумма оплаченных штрафов выросли — на 51% и 47% соответственно.

По словам представителя банка, всему этому поспособствовала 50-процентная скидка, которая полагается россиянам, заплатившим штраф до истечения 20 дней после вынесения постановления о правонарушении.

Собеседник отметил, что в течение трех кварталов года в 20-дневный срок укладывались 42% провинившихся автомобилистов.