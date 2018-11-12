Ещё
«Это не одномоментное нарушение, это несколько действий»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Госдуме объяснили термин «опасная езда» 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
Опасная езда, за которую планирую штрафовать лихачей, представляет собой совокупность нарушений правил дорожного движения, которая длится во времени и создает опасность для других водителей, рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.
В первом чтении проект закона был принят депутатами в начале 2017 года. Он вносит в статью 12.38 КоАП РФ поправки, устанавливающие административную ответственность за действия водителя, которые квалифицируются как опасное вождение. Данные поправки устанавливают штраф в пять тысяч рублей за опасную езду,
"Это не одномоментное нарушение, это несколько действий, которые подробно перечислены в правилах дорожного движения. Это описания словами действий водителя, которые представляют угрозу для других участников дорожного движения. Обычный обыватель называет водителей такого типа шашечниками — они "прыгают" из ряда в ряд, ускоряются, резко тормозят и т.д. ", — рассказал Лысаков.
Он добавил, что после принятия закона могут возникнуть некоторые проблемы с применением его на практике, так как данное нарушение является "сложным" и длящимся во времени.
"Как его будут оформлять сотрудники ГАИ, мы пока не знаем, насколько корректно и доказательно будет все описано. Потому что это несколько нарушений, длящихся во времени. В этой части есть определенные вопросы, как это будут описывать и формулировать. Это практика только покажет", — подчеркнул собеседник агентства.
Последние новости
Выяснилось, почему Трамп не пожал руку Порошенко Из-за Крыма Япония скатывается в каменноугольный период "А нам за ними убирать". Солдаты НАТО опозорились на учениях в Норвегии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крупнейший в мире авторынок может рухнуть
Самый большой Hyundai: первое изображение
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Новый Chevrolet Captiva оказался клоном «китайца» Baojun
Россияне научились экономить на штрафах25
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
00:16
Пять иномарок столкнулись в столице
ДТП
00:57
Пытался проскочить: поезд протаранил грузовик
ДТП Статьи
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
00:22
Нырнувший под землю «Камаз» попал на видео
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение