В Госдуме объяснили термин «опасная езда»

В первом чтении проект закона был принят депутатами в начале 2017 года. Он вносит в статью 12.38 КоАП РФ поправки, устанавливающие административную ответственность за действия водителя, которые квалифицируются как опасное вождение. Данные поправки устанавливают штраф в пять тысяч рублей за опасную езду,

"Это не одномоментное нарушение, это несколько действий, которые подробно перечислены в правилах дорожного движения. Это описания словами действий водителя, которые представляют угрозу для других участников дорожного движения. Обычный обыватель называет водителей такого типа шашечниками — они "прыгают" из ряда в ряд, ускоряются, резко тормозят и т.д. ", — рассказал Лысаков.

Он добавил, что после принятия закона могут возникнуть некоторые проблемы с применением его на практике, так как данное нарушение является "сложным" и длящимся во времени.