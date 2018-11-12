Ford повысил цены на автомобили

Американский автопроизводитель переписал в России прай-лист на четыре популярные модели: Fiesta, EcoSport, Explorer и Tourneo Custom.

Стоимость "Фиесты" увеличилась на 9 тыс. руб., до 858 тыс. за хэтчбек и до 848 тыс. за седан. В топовых комплектациях субкомпакт теперь оценивается в 1,043 млн и 1,033 млн руб. соответственно.

Внедорожник Explorer прибавил 80 тыс. руб. к стартовой цене, которая выросла до 2,719 млн руб. Городской кроссовер EcoSport подорожал на 4-12 тыс. рублей — до 999 тыс. руб. за автомобиль в стандартном исполнении, и до 1,447 млн руб. — в максимальном.

И, наконец, минивэн Torneo Custom теперь стоит от 2,411 млн до 2,561 млн руб., что на 22 тыс. больше прежней цены, передает "Автостат".

Как сообщал "Авторамблер", к ноябрю 15 представленных в России автобрендов изменили ценовую политику. По оценкам экспертов, до конца текущего года стоимость автомобилей может вырасти на 10%.