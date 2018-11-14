АвтоВАЗ начнет поставлять автомобили в Турцию

Со временем на турецком рынке появятся все новые модели, которые выпускаются под брендом Lada

О первой партии из 300 машин, которые отправят в Турцию, рассказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках российско-турецкого бизнес-форума. Он подчеркнул, что речь идет не только о внедорожниках 4x4, но и о других моделях.

"300 — небольшая цифра, но это первый шаг для наращивания присутствия", — добавил Груздев.

Напомним, на сегодняшний день автомобили Lada экспортируются более чем в 30 стран по всему миру. Самые востребованные модели за рубежом — это 4x4 и Vesta, на каждую из которых приходится в среднем треть всех поставок.

Как сообщал "Авторамблер", по итогам января-сентября этого года продажи Lada за границей выросли на 65%, до 27,4 тыс. автомобилей.