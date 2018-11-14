Ещё
«АвтоВАЗ» начнет поставлять автомобили в Турцию
Далее:
Читайте также:
Ещё

АвтоВАЗ начнет поставлять автомобили в Турцию 

Авторамблер + ещё 4 1 час назад
Фото: Авторамблер
Со временем на турецком рынке появятся все новые модели, которые выпускаются под брендом Lada.
О первой партии из 300 машин, которые отправят в Турцию, рассказал замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев в рамках российско-турецкого бизнес-форума. Он подчеркнул, что речь идет не только о внедорожниках 4x4, но и о других моделях.
"300 — небольшая цифра, но это первый шаг для наращивания присутствия", — добавил Груздев.
Напомним, на сегодняшний день автомобили Lada экспортируются более чем в 30 стран по всему миру. Самые востребованные модели за рубежом — это 4x4 и Vesta, на каждую из которых приходится в среднем треть всех поставок.
Как сообщал "Авторамблер", по итогам января-сентября этого года продажи Lada за границей выросли на 65%, до 27,4 тыс. автомобилей.
В течение этого года АвтоВАЗ начал поставлять автомобили Тунис и Чили, а также увеличилось количество дилерских центров в Белоруссии и Узбекистане.
Авторамблер: последние новости
Стало известно, как будут регистрировать автомобили без ГИБДД В России официально разрешили укладку асфальта в снег Так не договаривались: Медведев недоволен ценами на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДТП погиб чемпион мира38
В России запретили продажи кроссовера Chery Tiggo 3
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку22
Водителей лишают прав из-за болтов13
Автомобиль упал с эстакады ТТК в Москве2
Видео
04:37
Козак нашел «много безобразий» на АЗС"
Автоновости Другое
01:22
Грузовик протаранил ТЦ в Иркутске
ДТП
01:14
В ДТП погиб чемпион мира
ДТП В мире
01:20
«Скучающие мажоры» сбросили Mercedes в реку
Бортжурнал
00:40
Мгновенное наказание за езду по «встречке»
ДТП
00:58
Известный ингушский телеведущий погиб в автокатастрофе
ДТП
00:58
Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически
Автоновости
01:04
Bentley подключат к высокоскоростной сети
Автоновости
00:49
Известный блогер попал в ДТП в Москве
ДТП
00:30
Дюжину собак запрягли тянуть «Ниву»
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение