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Крупнейший в мире авторынок может рухнуть
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Крупнейший в мире авторынок может рухнуть 

Автовести 1 час назад
Фото: © Audi
Активность китайских покупателей автомобилей неуклонно росла в течение тридцати лет: рост местного авторынка не останавливался с 1990 года, что позволило Китаю стать крупнейшим рынком на планете. Однако показатели нынешнего года могут переломить ситуацию.
По расчетам Китайской ассоциации автопроизводителей, 2018 год, как и ранее, должен был продемонстрировать прирост рынка — на этот раз он прогнозировался на уровне 3%. Между тем, уже по итогам продаж с января по октябрь было зафиксировано снижение активности местных покупателей. Китайцы за это время приобрели 22,87 млн машин, что на 0,1% меньше, чем в 2017 году.
Стоит отметить, что в России за тот же период удалось продать менее 1,5 млн автомобилей — меньше, чем в Китае приобрели за месяц. В октябре, по данным Reuters, китайские дилеры реализовали 2,38 млн машин, и это худший результат с 2012 года.
Местные эксперты утверждают, что если производители не примут никаких мер для стимулирования спроса, годовые результаты могут оказаться весьма разочаровывающими. В падении активности рынка обвиняют в том числе и так называемую "торговую войну" с США и завышенные тарифы. Не исключено, что уже после нового года мировые производители перестанут расценивать Китай как стратегическую цель и основной приоритет в продажах.
Интересно, что на фоне некоторого падения рынка традиционных легковых автомобилей в Китае активно растут продажи электромобилей и гибридов. В 2018 году их было продано 860 000 единиц, что на 75% больше, чем в прошлом году.
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