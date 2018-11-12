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На трассу «Таврида» начали наносить дорожную разметку
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На трассу «Таврида» начали наносить дорожную разметку 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Строители приступили к нанесению дорожной разметки в рамках первой очереди строительства федеральной трассы "Таврида", сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
"К нанесению разметки приступили на первом и втором этапах строительства трассы, где на сегодняшний день размечено уже порядка 30 километров дорожного полотна. На третьем и четвертом этапах "Тавриды" в полном объеме выполнены подготовительные работы по предварительной разметке проезжей части, специалисты приступят к нанесению дорожной разметки в третьей декаде ноября", — сказал Карпов, слова которого приводит пресс-служба министерства.
Дорожная разметка на первых четырех этапах строительства трассы наносится в рамках подготовки пуска рабочего движения на 190-километровом участке "Тавриды" от Керчи до Симферополя. Движение в двухполосном исполнении будет открыто в конце декабря этого года. Ввод в эксплуатацию всех 250 километров трассы в четырехполосном исполнении намечен на декабрь 2020 года.
В Крыму строится четырехполосная трасса "Таврида", которая соединит Керчь, откуда построен мост через Керченский пролив, с Симферополем и Севастополем. Первую очередь строительства трассы (две полосы) планируется завершить к концу 2018 года, вторую (четыре полосы) — к концу 2020 года. Общая протяженность трассы — 250,7 километра, пропускная способность — до 40 тысяч автомобилей в сутки. Генподрядчик строительства — АО "ВАД". Полная стоимость строительства "Тавриды" определена на уровне 149,3 миллиарда рублей.
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