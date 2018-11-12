Пожарные спасли от огня редкий Ford Mustang

Речь идет о Ford Mustang Shelby GT350 образца 1966 года, спасенному из огня.

Инцидент произошел в Калифорнии, где бушуют катастрофические лесные пожары. Спасателям удалось оттащить машину на безопасное расстояние, в то время как дом, где она стояла, полностью сгорел.

В 1966 году было выпущено 1370 представителей Mustang. В то же время Shelby GT350 имел некоторые отличия.

Так, мощность двигателя на 4,7 литра возросла с 275 до 310 лошадиных сил. Также встречались машины, оснащенные дополнительным нагнетателем двигателя. Благодаря этому мотор получил потенциал в 447 «лошадей».

Дополнительно можно выделить двойные выхлопные наконечники и воздухоотвод для тормозной системы. Ранее такую же машину нашли в гараже американской пенсионерки. Она использовалась для предоставления напрокат любителям гоночных автомобилей.