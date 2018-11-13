Автолюбителей ждут дорогостоящие изменения

Штрафы за езду без техосмотра повысят в 2,5 раза

Грядут кардинальные изменения в процедуре техосмотра автомобилей. Во-первых, планируют поднять штрафы для граждан, которые ездят на автомобиле без диагностической карты, во-вторых, сделать обязательной процедуру фото и видеофиксации прохождения ТО. Ещё одним новшеством может стать введение уголовной ответственности до 3 лет лишения свободы для неаккредитованных экспертов.

Изменения прописаны в трёх инициативах Правительства, уже внесённых в Госдуму , которые 13 ноября планирует рассмотреть Комитет палаты по государственному строительству и законодательству.

Система техосмотра требует перезагрузки

Усиление административной ответственности предполагается для всех участников процедуры техосмотра — поправки хотят внести во множество статей КоАП. Например, за оформление диагностической карты, если техосмотр в действительности не проводился или если при его проведении было выявлено несоответствие транспортного средства требованиям экспертам будет грозить дисквалификация. А за нарушение порядка ведения реестра операторов ТО, должностным лицам придётся заплатить штраф в размере 30-50 тысяч рублей, юрлица же заплатят 50 — 200 тысяч рублей.

Если же водители вздумают ездить на машине без диагностической карточки, то для них санкция составит уже не 500-800 рублей, как сейчас, а 2 тысячи рублей. Сегодня за отсутствие карточки техосмотра штрафы взимают с водителей пассажирских автобусов, водителей легковых такси, грузовиков, в которых число мест для пассажиров более восьми и с водителей транспорта, перевозящего опасные грузы.

Что касается внедрения обязательной фото и видеофиксации процедуры техосмотра, то в кабмине рассчитывают с её помощью достоверно устанавливать сам факт проведения ТО. При этом поправки предполагают, что диагностическую карту водители смогут оформить и в электронном виде, а технический эксперт сможет подписать ее электронной подписью. Кроме того, предполагается установление пропускной способности пункта техосмотра, рассчитывать её будут по специальной методике, а контролировать правильность расчетов возьмётся Российский союз автостраховщиков (РСА).

Ещё один документ вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации. Наказания должны помочь побороть практику продажи «серых» диагностических карт. Оштрафованы будут эксперт или компания-оператор, которые проводят осмотр машины, но не имеют доступа к этой категории транспортных средств или не внесены в реестр операторов ТО. Эксперты заплатят от 3-5 тысяч рублей, юрлица — до 50 тысяч рублей, а если повторно вздумают нарушить закон, то уже отдадут 300-500 тысяч рублей. Экспертам же будет грозить 3 года лишения свободы.

Депутат считает, что точечные изменения в системе техосмотра дело не спасут, нужно её перезагружать. «Всё плохо. Надо не на фото фиксировать прохождение техосмотра, тем более что такая практика была при советской власти, а внедрять программное обеспечение, которое просто не выдаст карточку ТО, если автомобиль не прошёл проверку», — высказал Лысаков свою точку зрения. При этом он добавил с сожалением, что такой системы пока в России не разработано.

Как правильно пройти техосмотр

Насколько часто транспорт должен проходить техосмотр, зависит от возраста автомобиля и его категории. Легковые автомобили категории «B» полностью освобождаются от прохождения технического осмотра, если его возраст не превышает 3-х лет. Машинам, которым от 3 до 7 лет ТО надо проходить каждые 2 года, а возрастным легковушкам, то есть старше 7 лет, диагностика требуется ежегодно.

С 4 мая в России вступили в силу поправки, согласно которым диагностические карты будут выдавать даже при обнаружении неисправности — информация о несоответствии автомобиля установленным требованиям будет вноситься прямо в карту.

До этого, в феврале 2018 года, сама процедура техосмотра была значительно усложнена — появился ряд новых правил и требований. «завернуть» с диагностики могут, если рассеивали внешних световых приборов на автомобиле повреждены, присутствуют окрашенные оптические элементы, а также, если в рулевом механизме будут обнаружены дефекты, а все машины при прохождении ТО теперь в обязательном порядке должны быть укомплектованы не только огнетушителем и знаком аварийной остановки, но и медицинской аптечкой.

Глава всероссийского союза автостраховщиков Валерий Солдунов считает, что изменение требований — дело нужное, но не окончательное. И новые предложения Правительства это подтверждают. «Единственное, что мне не понятно пока, кто будет платить за установку камер и сведение данных с них в единый центр. Думаю, что придётся платить за это автомобилистам за счёт удорожания стоимости ТО. Этого бы не хотелось», — сказал «Парламентской газете» Солдунов.

А вот в том, что надо вводить уголовные сроки для неаккредитованных экспертов, он уверен. «Наконец — то, хоть чем — то напугают. Пока что, к сожалению, они не понимают всей ответственности, не понимают, что, часто, в их руках жизни людей», — объяснил глава союза.