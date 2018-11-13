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Дорожникам разрешили менять асфальт в мороз
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Дорожникам разрешили менять асфальт в мороз 

Рамблер + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Росавтодор выпустил рекомендации, в которых сказано, что класть асфальт можно при температуре до минус десяти градусов и при незначительных осадках. Об этом пишут «Известия».
В документе Росавтодора отмечается, что перед обновлением дорожного покрытия необходимо расчистить поверхность от снега, льда, грязи и просушить ее терморазогревателем. Также дорожникам посоветовали покрывать основание дороги битумом перед укладкой асфальта. Это должно предотвратить образование снежных и ледяных корок.
Если работы ведутся в холодную погоду, число одновременно работающих катков стоит увеличить до двух-трех.
В рекомендациях Росавтодора также подчеркивается, что работы с асфальтобетонными покрытиями нельзя проводить, если выпало более пяти миллиметров осадков за день.
Директор по закупкам FM Logistic Эдуард Миронов рассказал «Известиям», что на качество дорог негативно влияют излишняя влага, попавшая на асфальт во время работ, низкая температура воздуха (замерзая, вода разламывает асфальт), а также материалы (битумные, асфальтные), выбранные «не по погоде».
Ранее жители Красноярска пожаловались на дорожных рабочих, которые укладывали асфальт прямо на снег. Похожую картину наблюдали в Екатеринбурге, когда на улице был минус один градус, но много снега.
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