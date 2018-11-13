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Мужчины «притворились» автобусом для прохода по мосту
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Мужчины во Владивостоке «притворились» автобусом для прохода по мосту 

Рамблер + ещё 6 1 час назад
Фото: скриншот видео
Во Владивостоке четверо мужчин в картонной коробке, изображающей автобус, попытались пересечь мост через бухту Золотой Рог. Об этом сообщает Deita.ru.
На записи с моста видно, как «автобус» лавирует между автомобилями, но затем его замечают сотрудники ГИБДД и разворачивают.
По данным издания «Владивосток-Новости», таким способом мужчины хотели выступить против «дискриминации пешеходов», которым запрещено передвигаться по мосту.
Как отмечает PrimaMedia, еще в 2015 году суд по представлению прокуратуры запретил пешеходам использовать технические коридоры Золотого моста. Технические проходы шириной в 75 сантиметров разрешено использовать только персоналу. В прокуратуре подчеркнули, что ранее пешеходное движение по ним осуществлялось без какого-либо контроля.
Опрошенные изданием эксперты заявили, что разрешенные прогулки по мосту повысили бы туристический потенциал города: с высоты более 60 метров над акваторией бухты Золотой Рог открывается «потрясающий вид».
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