Мужчины «притворились» автобусом для прохода по мосту

Мужчины во Владивостоке «притворились» автобусом для прохода по мосту

Во Владивостоке четверо мужчин в картонной коробке, изображающей автобус, попытались пересечь мост через бухту Золотой Рог. Об этом сообщает Deita.ru.

На записи с моста видно, как «автобус» лавирует между автомобилями, но затем его замечают сотрудники ГИБДД и разворачивают.

По данным издания «Владивосток-Новости», таким способом мужчины хотели выступить против «дискриминации пешеходов», которым запрещено передвигаться по мосту.

Как отмечает PrimaMedia, еще в 2015 году суд по представлению прокуратуры запретил пешеходам использовать технические коридоры Золотого моста. Технические проходы шириной в 75 сантиметров разрешено использовать только персоналу. В прокуратуре подчеркнули, что ранее пешеходное движение по ним осуществлялось без какого-либо контроля.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что разрешенные прогулки по мосту повысили бы туристический потенциал города: с высоты более 60 метров над акваторией бухты Золотой Рог открывается «потрясающий вид».