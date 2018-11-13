Subaru Forester назван «Лучшим автомобилем 2019» по версии The Car Connection

Subaru объявила о том, что полностью новый Subaru Forester был назван лучшим автомобилем для покупки 2019 года по версии The Car Connection.

Новый Forester получил признание благодаря своим лучшим показателям безопасности, полезности и ценности.

Автомобиль Subaru Forester выбирали из девяти номинантов, которая включала новые или полностью переработанные модели, которые достигли лучших результатов в системе «TCC Rating. Уникальная рейтинговая система основана на безопасности, комфорте, полезности, экономии топлива.

Перепроектированный Forester предлагает новую эксклюзивную технологию, а также основные технологии, включая Subaru Symmetrical All-Wheel Drive и SUBARU BOXER. С первоначальной ценой в 24 295 долларов пятое поколение бестселлеров SUV предлагается в пяти комплектациях.