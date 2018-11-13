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Subaru Forester назван «Лучшим автомобилем 2019»
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Subaru Forester назван «Лучшим автомобилем 2019» по версии The Car Connection 

Car.ru 4 часа назад
Фото: Car.ru
Subaru объявила о том, что полностью новый Subaru Forester был назван лучшим автомобилем для покупки 2019 года по версии The Car Connection.
Новый Forester получил признание благодаря своим лучшим показателям безопасности, полезности и ценности.
Автомобиль Subaru Forester выбирали из девяти номинантов, которая включала новые или полностью переработанные модели, которые достигли лучших результатов в системе «TCC Rating. Уникальная рейтинговая система основана на безопасности, комфорте, полезности, экономии топлива.
Перепроектированный Forester предлагает новую эксклюзивную технологию, а также основные технологии, включая Subaru Symmetrical All-Wheel Drive и SUBARU BOXER. С первоначальной ценой в 24 295 долларов пятое поколение бестселлеров SUV предлагается в пяти комплектациях.
»Мы чрезвычайно гордимся тем, что новый Forester выиграл титул « Лучший автомобиль для покупки 2019 года » по версии The Car Connection, — сказал президент и главный исполнительный директор Subaru of America, Inc
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