Subaru Forester назван «Лучшим автомобилем 2019»

Subaru объявила о том, что полностью новый Subaru Forester был назван лучшим автомобилем для покупки 2019 года по версии The Car Connection.
Новый Forester получил признание благодаря своим лучшим показателям безопасности, полезности и ценности.
Автомобиль Subaru Forester выбирали из девяти номинантов, которая включала новые или полностью переработанные модели, которые достигли лучших результатов в системе «TCC Rating. Уникальная рейтинговая система основана на безопасности, комфорте, полезности, экономии топлива.
Перепроектированный Forester предлагает новую эксклюзивную технологию, а также основные технологии, включая Subaru Symmetrical All-Wheel Drive и SUBARU BOXER. С первоначальной ценой в 24 295 долларов пятое поколение бестселлеров SUV предлагается в пяти комплектациях.
»Мы чрезвычайно гордимся тем, что новый Forester выиграл титул « Лучший автомобиль для покупки 2019 года » по версии The Car Connection, — сказал президент и главный исполнительный директор Subaru of America, Inc