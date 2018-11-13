Штрафы ГИБДД начнут списывать автоматически

ГИБДД ускорит взимание штрафов

Госдуму внесли законопроект, предлагающий взыскивать штрафы ГИБДД до трех тысяч рублей в упрощенном режиме с 2019 года. Об этом пишет «Коммерсант»

По задумке авторов поправок в закон «Об исполнительном производстве», сумму штрафа будут списывать с банковского счета без возбуждения исполнительного производства. Должника предлагают уведомлять о списании через сайт госуслуг или по SMS.

Речь идет о штрафах, вынесенных с помощью дорожных камер. Сейчас такие штрафы взыскивают в общем порядке: в случае неуплаты в течение 70 дней постановление о штрафе отправляют из ГИБДД приставам, а те заводят исполнительное производство. Должник получает заказное письмо по почте, после чего у него есть пять дней на добровольную выплату. Если он все же не заплатит, приставы смогут взыскать вместе с долгом исполнительный сбор (как минимум тысячу рублей).

Если новый закон будет принят, небольшие штрафы начнут взыскивать в рамках процедуры «исполнение исполнительных документов в упрощенном порядке». Взысканием будут заниматься не приставы, а специальные «должностные лица» в центральном аппарате ФССП.

ГИБДД будет направлять в службу постановления о неоплаченных штрафах до трех тысяч рублей. После этого в течение трех дней должника уведомят о взыскании денег. Пока письмо будет идти, ФССП получит данные о номерах счетов должника и суммах на них. Через два дня после получения уведомления должником ФСПП направит в банк документ о взыскании штрафа и исполнительского сбора.

Если водитель не заплатил штраф в 500 рублей за превышение скорости, со счета у него спишут уже 1,5 тысячи рублей. Если долг взыскать так и не удастся, через 20 дней с момента вынесения постановления приставы начнут полноценное исполнительное производство.

По мнению авторов законопроекта, нововведение освободит приставов от рутинной работы, и они смогут сконцентрироваться на исполнении решений суда, например, по взысканию алиментов.