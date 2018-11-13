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Российский бензин оказался дороже экспортного
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Российский бензин оказался дороже экспортного 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Экспортные цены на бензин со 2 ноября опустились ниже биржевых цен в России. Таким образом, благодаря соглашению о заморозке цен нефтяники получили гарантированную премию, сообщает РБК.
Нетбэк (экспортная цена за вычетом пошлин и затрат на транспортировку) продолжал падать до 12 ноября включительно. В результате на внутреннем рынке бензин АИ-95 уже приносит дополнительные 3,46 рубля на литр по сравнению с экспортом. Цена топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже составила 40,13 рубля за литр.
Премия для АИ-92 — 2,5 рубля. Стоимость бензина на бирже — 37,1 рубля за литр. Нетбэк на дизельное топливо все еще выше биржевой цены, и по-прежнему выгоден для экспорта. При этом еще в сентябре литр АИ-95 стоил на внутреннем рынке 40,78 рубля, при этом нетбэк был выше на 7 рублей.
По экспертным оценкам, такая ситуация долго не продлится. Через несколько недель нефтяные компании смогут скорректировать производство бензина, что приведет к восстановлению баланса.
После резких скачков цен на бензин правительство в ноябре договорилось с топливными компаниями о заморозке цен на бензин на внутреннем рынке до марта 2019 года. До января средняя цена литра бензина Аи-92 на оптовом рынке не должна превышать 39,86 рубля, Аи-95 — 42,77 рубля, дизеля — 43,11 рубля. В январе производителям разрешили повысить цены, но не более, чем на 1,7 процента, то есть на величину роста НДС, который с нового года вырастет с 18 до 20 процентов.
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