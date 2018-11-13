Производители просят поддержки

Nissan просит правительство РФ о государственной поддержке

Речь идет об операциях с теми автомобилями, которые собираются в России.

В адрес российского правительства поступил целый ряд предложений. В их число входит компенсация оплаты покупателям стоимости полисов ОСАГО, приобретаемых для автомобилей, относящихся к сегментам B и SUV.

На данный момент такие расходы взял на себя японский производитель. Также японская корпорация хочет пересмотреть механизм сотрудничества по схеме трейд-ин. Напомним, что она подразумевает обмен старых машин на новые с определенной скидкой.

В зависимости от конструкции привода скидка может составить от 40 до 75 тысяч рублей. Однако эти деньги Nissan также выплачивает из своего бюджета.

Предложения также касаются и государственной дотации ставок по кредитам. Они могут распространиться на автомобили, стоимость которых не превышает 1,6 миллиона рублей. Впрочем, все варианты будут пока находиться на стадии обсуждения.