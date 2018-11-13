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Илону Маску нашли замену
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Илону Маску нашли замену 

CarClub 2 часа назад
Фото: Tesla
После отстранения топ-менеджера по решению суда «Тесле» потребовался новый руководитель.
Tesla нашла нового председателя совета директоров. На эту должность уже заступила австралийка Робин Денем. Об этом сообщила пресс-служба производителя электромобилей.
До этого момента она занимала пост финансового директора телекоммуникационной компании Telstra (Австралия). Его ей придется оставить в течение ближайшего полугода. До перехода в Telstra Денем работала операционным директором и исполнительным вице-президентом производителя телекоммуникационного оборудования Juniper и 11 лет проработала в выпускающей микрочипы компании Sun Microsystems. В совет директоров «Теслы» Денем входит с августа 2014 года.
Напомним, что Илон Маск был отстранен от руководства созданной им компанией по соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Она сочла пост Маска в «Твиттере» о намерении выкупить все акции фирмы вводящим в заблуждение акционеров и инвесторов. Обвинения были сняты в обмен на уход с поста и выплату штрафа в размере 20 миллионов долларов.
Отметим, что в третьем квартале 2018 года Tesla показала первую за много месяцев прибыль: 311,5 миллиона долларов.
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