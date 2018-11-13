Стали известны российские цены на Mercedes-Benz A-Class

Стали известны российские цены на седан Mercedes-Benz A-Class

Модель в начальной комплектации Comfort оценили минимум в 1 810 000 рублей. Модификация одна — A 200 с турбомотором 1.3 и семиступенчатым «роботом».

В перечень оснащения седана Mercedes-Benz A-Class в комплектации Comfort входят галогенные фары, тканевый салон, однозонный климат-контроль, круиз-контроль, цифровая приборная панель и мультимедийная система с навигацией. Комплектация Style (от 1 990 000 рублей) подразумевает потолок черного цвета, подогрев передних сидений, обивку салона искусственной кожей.

В исполнении Progressive (от 2 220 000 рублей) предусмотрена установка многофункционального руля с обогревом и отделкой кожей наппа, 17-дюймовые колеса и расширенный набор декоративных элементов интерьера. Версия Sport (от 2 340 000 рублей) получила 18-дюймовые колеса AMG, спортивные передние сиденья, заниженную подвеску и рулевое управление с переменным передаточным отношением.

Премьера глобальной версии седана A-Class состоялась на автосалоне в Париже. Модель имеет наименьший коэффициент аэродинамического сопротивления среди всех серийных машин — 0.22. У нее полностью закрыто днище, уплотнены стыки кузовных панелей и головной оптики.