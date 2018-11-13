Все выпускаемые в РФ иномарки поедут на российских шинах

Все производимые в РФ иномарки поедут на российских шинах

Правительство РФ всерьез намерено углубить локализацию выпускаемых в России автомобилей и сейчас находится в процессе поиска новых механизмов. Одним из них, вероятнее всего, станет обязанность использовать на конвейере автомобильные покрышки, произведенные в нашей стране.

Совещание по поводу перспектив дальнейшей локализации "российских иномарок" и отечественного автопрома в целом состоялось в Минпромторге , и участникам отрасли, как передает "Коммерсант", в целом удалось договориться по поводу шин.

Шинники заявили, что, учитывая размещенное на территории России и стран ЕАЭС производство ключевых мировых шинных брендов, не видят никаких проблем с возможностями поставок покрышек на конвейеры российских автопроизводителей. Более того, по мнению участников отрасли, производственные мощности шинных заводов в нашей стране позволят обеспечить должные объемы поставок.

Если требование об использовании на выпускаемых на территории России автомобилях российских же шин будет реализовано, оно вступит в действие, скорее всего, в 2020 году. По данным издания, идея не встретила особого сопротивления и в среде автопроизводителей.

На этом совещании обсуждалась, к слову, и еще одна возможность локализации производства — использование отечественных лакокрасочных материалов для окраски кузовов. К примеру, по мнению Минпромторга, к 2020 году российский автопром вполне мог бы использовать до 30% российских лаков и красок при окраске легковых машин и до 70% — при производстве грузового транспорта.

Между тем, по мнению экспертов отрасли, в нашей стране отсутствует производство ряда некоторых специфических компонентов, а для выпуска прочих сырье так или иначе поставляется из-за рубежа, при этом они вряд ли будут соответствовать глобальным требованиям мировых автомобильных брендов. Наконец, высока вероятность того, что при соблюдении всех нормативов отечественные ЛКМ окажутся дороже импортных. Так что этот вопрос пока остается открытым.