В Mitsubishi рассказали о будущем моделей Mirage и Lancer

Операционный директор Тревор Манн и вице-президент по продуктовой линейке Mitsubishi Motors Corporation Винсент Коби пролили свет на будущее моделей Mirage и Lancer. Как и предполагалось, машины переедут на платформы альянса Renault-Nissan и будут позиционироваться как легковые автомобили. Вопреки ожиданиям, превращать преемника Lancer в кроссовер в компании не планируют.

В разговоре с журналистами во время презентации нового L200 Манн рассказал, что компания разрабатывает долгосрочный продуктовый план: изучает рынок и выбирает наиболее прибыльные для себя сегменты. По словам Манна, рост популярности кроссоверов сложно не заметить, но маленькие хэтчбеки и среднеразмерные седаны по-прежнему популярны в станах АСЕАН, Китае и Соединенных Штатах.

По прогнозам Mitsubishi, через пять лет продажи таких автомобилей все еще будут составлять 40-50 миллионов в год. Поэтому компания рассматривает возможность выпуска легковых моделей (седанов и хэтчбеков), выполняющих роль «точки входа» для новых клиентов марки. Именно эта функция отведена преемникам Mirage и Lancer.

Пока известно, что обе машины хотят построить на модульных платформах альянса: CMF-B для Mirage и, вероятно, CMF-С для Lancer. Подробностей пока нет, но над младшим Mirage работа уже ведется, правда, решение относительно «тележки» еще не принято.