Транспортный налог снижен для жителей Камчатки

Депутаты Камчатки снизили транспортный налог для жителей региона

Депутаты Законодательного собрания Камчатского края в среду приняли закон о снижении транспортного налога для жителей региона. Как следует из документа, опубликованного на сайте краевого парламента, снижение ставки в среднем составит около 10 рублей за одну лошадиную силу мощности.

"Под снижение подпадают порядка 76 тыс. единиц личного автотранспорта камчатцев мощностью от 100 до 250 лошадиных сил. Для автомобилей от 100 до 150 лошадиных сил ставка снижается с 32 до 22 рублей, от 150 до 200 лошадиных сил — с 45 до 36 рублей, от 200 до 250 лошадиных сил — с 75 до 67 рублей", — говорится в сообщении.

Законопроект был разработан правительством Камчатского края. Связанные с этим потери бюджета планируется компенсировать за счет повышения ставок налога на мощные яхты и парусно-моторные суда, а также водный транспорт мощностью свыше 100 лошадиных сил, который используется в коммерческих целях.